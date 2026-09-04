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Актуальные комментарии

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Курс неопределённости

Курс неопределённости

Для российской экономики ключевым ограничением инвестиционной активности остаётся не только высокая стоимость денег, но и неопределённость вокруг курса рубля.

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