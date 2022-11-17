Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила астраханцев с присвоением звания «Город трудовой доблести»

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила высшую правительственную телеграмму – поздравление жителей Астраханской области с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила высшую правительственную телеграмму – поздравление жителей Астраханской области с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».
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