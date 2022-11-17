Пункт-А

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark kapustin
    Под Астраханью пр...
  • Вера Никифорова
    Этот Раскин высказал положение плана дикого Запада. Это и есть точка невозврата для США и Европы. Пошли против Бога. ...«Что они все куря...
  • Татьяна
    Выпороть!В Астраханской об...

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила астраханцев с присвоением звания «Город трудовой доблести»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила астраханцев с присвоением звания «Город трудовой доблести»

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила высшую правительственную телеграмму – поздравление жителей Астраханской области с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх