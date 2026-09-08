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Царьград

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Минобороны России: уничтожены 384 украинских дрона в ночь на 8 сентября

Минобороны России: уничтожены 384 украинских дрона в ночь на 8 сентября

Российские силы ПВО в ночь на 8 сентября перехватили 384 украинских дрона над 15 регионами. Атаки затронули Волгоградскую, Ростовскую области, Крым и другие.

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