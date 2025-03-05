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Ответственность за занижения заработной платы ниже МРОТ

Ответственность за занижения заработной платы ниже МРОТ

По действующему трудовому законодательству сотрудник, который отработал месячную норму времени и выполнил свои трудовые обязанности, не может получить зарплату меньше минимального размера оплаты труда – МРОТ (ст.

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