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Американцы развязали новую войну и опять проигрывают

Американцы развязали новую войну и опять проигрывают

У канадских хоккеистов есть выражение «Локти вверх!» Его смысл — активная оборона. К примеру, игрок наклоняется за шайбой, понимает, что ему сейчас прилетит от соперника, и поднимает локти, чтобы защитить голову, а также врезать нападающему Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Под лозунгом «Локти вверх!» канадцы ведут сейчас торговую войну с США.

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