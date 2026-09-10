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ТАСС

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CCTV: в Китае загорелось иностранное грузовое судно

CCTV: в Китае загорелось иностранное грузовое судно

ШАНХАЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Иностранное грузовое судно, которое ремонтировалось на верфи Бэйхай в китайском городе Циндао, загорелось, пожар привел к значительным человеческим жертвам.

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