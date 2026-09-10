CCTV: в Китае загорелось иностранное грузовое судно

ШАНХАЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Иностранное грузовое судно, которое ремонтировалось на верфи Бэйхай в китайском городе Циндао, загорелось, пожар привел к значительным человеческим жертвам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым