Захарова сочла отказ НАТО в аккредитации ТАСС демонстрацией неуважения

Отказ пресс-службы НАТО в выдаче аккредитации корреспонденту ТАСС на неформальную встречу глав МИД альянса в Анталье, которая пройдет 14–15 мая, является демонстрацией неуважения и игнорированием принципов свободы слова.
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