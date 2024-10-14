Новые кадры с места взрыва дрона-камикадзе «Хезболлы» на израильской военной базе, расположенной к югу от Хайфы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Новые кадры с места взрыва дрона-камикадзе «Хезболлы» на израильской военной базе, расположенной к югу от Хайфы.
Свежие комментарии