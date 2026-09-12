Купили дачу, наглых родственников отшили сразу

Дачу мы с Максимом искали почти два года. Откладывали с каждой зарплаты, отказывали себе в отпусках за границу, ремонт в квартире отложили на неопределённый срок — всё ради того, чтобы наконец обзавестись собственным клочком земли, где можно было бы проводить выходные вдали от городской суеты, растить овощи на грядках и просто дышать свежим воздухом, а […]Дачу мы с Максимом искали почти два года.