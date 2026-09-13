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Гарик Мартиросян побрился налысо и объявил себя «армянским Юрой Борисовым»

Гарик Мартиросян побрился налысо и объявил себя «армянским Юрой Борисовым»

Гарик Мартиросян побрился налысо и сравнил себя с Юрой Борисовым Комик Гарик Мартиросян сменил имидж, снова побрившись налысо, и сравнил себя с актёром Юрой Борисовым.

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