Новый министр обороны однозначно высказался о мобилизации

Новый глава Минобороны Андрей Белоусов высказался в Совфеде о комплектовании вооруженных сил. «Специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идет о мобилизации или чрезвычайных мерах», — отметил министр.
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