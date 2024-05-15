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Новый министр обороны однозначно высказался о мобилизации

Новый глава Минобороны Андрей Белоусов высказался в Совфеде о комплектовании вооруженных сил. «Специально хочу подчеркнуть для журналистов: речь не идет о мобилизации или чрезвычайных мерах», — отметил министр.

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