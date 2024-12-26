В крупном ДТП в Якутии погибли четыре человека, среди них младенец

В крупном ДТП в Якутии погибли четыре человека и четверо пострадали В Вилюйском районе Якутии в 20 километрах от села Лекечен столкнулись автомашины Toyota Ipsum и Toyota Land Cruiser, сообщила пресс-служба регионального отделения МЧС в официальном Telegram-канале.