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Аргументы и Факты

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Белоусов наградил командира корабля, предотвратившего провокацию Дании

Белоусов наградил командира корабля, предотвратившего провокацию Дании

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета «Сообразительный».

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