Финансист Тимошенко рассказал, каким будет курс рубля к юаню на этой неделю

Все зависит от тарифной политики и градуса противостояния Китая и США На Московской бирже в паре юань-рубль российская валюта придерживается тренда на укрепление на фоне переговоров в Турции, пишет РИАМО.
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