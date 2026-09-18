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Царьград

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Путин предложил Европе "жить дружно". Иначе придётся отвечать

Путин предложил Европе "жить дружно". Иначе придётся отвечать

Президент России Владимир Путин отметил, что европейские лидеры открыто готовятся к войне с Россией и игнорируют мнение своих граждан, которые на выборах выражают протест против этого конфликта.

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