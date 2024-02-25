Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

Помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
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