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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Галлямов приступит к легким тренировкам в начале апреля («Спорт-Экспресс»)

По информации «СЭ», ближайшие две недели фигурист посвятит отдыху и восстановлению. Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, получил травму ноги во время турнира «Открытие Байкала» – там пара выступала с показательным номером.

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