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Косметолог рассказала о «треугольнике смерти» – где давить прыщи опасно для жизни

Косметолог рассказала о «треугольнике смерти» – где давить прыщи опасно для жизни

Косметологи предупреждают о смертельном риске от выдавливания прыщей на лице. Речь идет об одной зоне, которая особо опасна.

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