В МАГАТЕ назвали ситуацию с Запорожской АЭС неустойчивой

Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС после очередного отключения от резервной линией электропередачи крайне неустойчива, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, 24 октября сообщает пресс-служба международной организации.
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