Беларусь готова расширять сотрудничество с Казахстаном по созданию совместных предприятий, заявил Лукашенко

Беларусь готова расширять сотрудничество с Казахстаном по созданию совместных предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ерланом Байжановым, сообщает БЕЛТА.
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