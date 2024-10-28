В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины

Несмотря на обещания европейских лидеров оказывать помощь Украине «столько, сколько потребуется», целый ряд факторов, от внутренней усталости до потенциального возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, может сделать такую помощь менее вероятной.
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