ОНК: террористы из "Крокуса" не выплатят компенсации и при пожизненном сроке

Член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Александр Мальцев заявил, что обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при присуждении им пожизненного лишения свободы.
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