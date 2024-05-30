ОНК: террористы из "Крокуса" не выплатят компенсации и при пожизненном сроке

Член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) Москвы Александр Мальцев заявил, что обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при присуждении им пожизненного лишения свободы.