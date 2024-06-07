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Грузины покусились на святое

Грузины покусились на святое

"Грузинская мечта" после принятия закона о финансировании иностранных НКО, который вызвал самую настоящую истерику на Западе, совсем распоясалась и готовит закон, который ограничит в Грузии пропаганду ЛГБТ, нетрадиционные браки и операции по смене пола.

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Руслан Белов
Кончится тем, что Бедзину пиндосы убъют...
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