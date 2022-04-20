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Лука Дончич может вернуться в строй в 3-м матче против «Юты»

Есть вероятность, что лидер «Далласа» Лука Дончич вернется в строй в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Юты» (1-1), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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