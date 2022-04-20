Лука Дончич может вернуться в строй в 3-м матче против «Юты»

Есть вероятность, что лидер «Далласа» Лука Дончич вернется в строй в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Юты» (1-1), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии