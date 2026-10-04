Фотограф Борис Кавашкин скончался на 82-м году жизни

Фотограф Борис Кавашкин умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил 4 октября его сын Антон Кавашкин.«Он умер сегодня.
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