Трамп оказался недоволен тем, что говорят Путин и Зеленский о конфликте на Украине

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство комментариями обеих сторон украинского конфликта, подчеркнув необходимость предпринять шаги для его завершения.
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