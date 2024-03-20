Представлен Lenovo Yoga Pro 16s 2024 Extreme Edition: Core Ultra 9 185H, GeForce RTX 4070 Laptop, экран Mini LED 3,2K и 64 ГБ ОЗУ в топовой версии

На домашнем рынке у Lenovo появился новый ноутбук — Lenovo Yoga Pro 16s 2024 Extreme Edition. Модель не позиционируется как игровая, но вполне может так использоваться, ведь в топовой версии есть GeForce RTX 4070 Laptop.
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