В Музее современной истории России открылась Научная елка

В Музее современной истории России 20 декабря прошло торжественное открытие Научной елки. Мероприятие подготовлено совместно с Политехническим музеем при содействии Транспортной группы FESCO и включает в себя яркое праздничное представление для детей, научно-просветительскую программу и квест по экспозиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии