В Музее современной истории России открылась Научная елка

В Музее современной истории России 20 декабря прошло торжественное открытие Научной елки. Мероприятие подготовлено совместно с Политехническим музеем при содействии Транспортной группы FESCO и включает в себя яркое праздничное представление для детей, научно-просветительскую программу и квест по экспозиции.