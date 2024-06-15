В посёлке Пышма завершили работы по возведению каркаса и стен новой школы на 400 мест. Строители уже приступили к монтажу кровли и витражей.
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В посёлке Пышма завершили работы по возведению каркаса и стен новой школы на 400 мест. Строители уже приступили к монтажу кровли и витражей.
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