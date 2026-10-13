Более 800 помещений для бизнеса за девять месяцев 2026 года реализовали на городских торгах

За девять месяцев 2026 года на городских торгах реализовали более 800 помещений для бизнеса. Их общая площадь превысила 100 тысяч квадратных метров.
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