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Демидов – лучший правый крайний, доступный для выбора на драфте НХЛ-2024, Гридин – 10-й (NHL.com)

Форвард «СКА-1946» занял первое место в рейтинге правых крайних нападающих на драфте-2024, составленном официальным сайтом лиги.

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