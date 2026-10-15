Свободное место с изображением инвалидной коляски на асфальте нередко ставит водителя в тупик. Особенно часто такая ситуация встречается на парковках возле торговых центров: разметка есть, а отдельного дорожного знака поблизости не видно.
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