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Порядок, государство

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Ресурсы не бесконечны. Названа оптимальная численность населения Земли

Ресурсы не бесконечны. Названа оптимальная численность населения Земли

Ученые считают, что на Земле живет слишком большое количество людей, пишет Geekspin. По их мнению, значительное сокращение населения нашей планеты позволит снизить уровень бедности и избежать многих конфликтов.

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