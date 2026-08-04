Ресурсы не бесконечны. Названа оптимальная численность населения Земли

Ученые считают, что на Земле живет слишком большое количество людей, пишет Geekspin. По их мнению, значительное сокращение населения нашей планеты позволит снизить уровень бедности и избежать многих конфликтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии