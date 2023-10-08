В Израиле ранен ребенок после обстрела ракетами из сектора Газа

По информации пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля, и в результате этого восьмилетний ребенок получил осколочные ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии