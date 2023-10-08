Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tolip
    Резиновая изделия / 2Глава ГУР Буданов...
  • Георгий Михалев
    Скорее всего, эти палестинские животные замучают и убьют девушку. Скорее всего уже зверски убили.WP: родители опоз...
  • Владимир Бахтин
    Селена Гомес,Кристина Асмус...так и приходят в голову не прописные ассациации от этих"псевдо"псевдонимов.Актриса Кристина ...

В Израиле ранен ребенок после обстрела ракетами из сектора Газа

В Израиле ранен ребенок после обстрела ракетами из сектора Газа

По информации пресс-службы скорой помощи Израиля (MDA), ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в городе Ашкелон на юге Израиля, и в результате этого восьмилетний ребенок получил осколочные ранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх