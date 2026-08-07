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Хакеры назвали имя иностранца, наводившего удары дронов на нефтяные терминалы

Специалист по гибридной войне Барт де Вахтер, работающий на разведку НАТО, передавал Службе безопасности Украины (СБУ) координаты критически важных объектов — в частности, нефтяных и газовых терминалов в Ленинградской и Калининградской областях, а также данные о танкере «Газпрома», задействованном в перевозке сжиженного природного газа.

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