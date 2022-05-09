Губернатор Архангельской области поздравил северян с Днём Победы.В поздравлении сказано:«Уважаемые жители Архангельской области! Наши дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, люди, чьё детство пришлось на тяжелейшие военные и послевоенные годы! Поздравляю вас с величайшим праздником в истории России — Днём Победы!Память о наших героических предках, победителях Великой Отечественной войны, мы, сегодняшнее поколение защитников Отечества, храним на протяжении всей жизни.