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Александр Цыбульский: «Мы — патриоты своей великой страны и преданные потомки героев Великой Отечественной»

Александр Цыбульский: «Мы — патриоты своей великой страны и преданные потомки героев Великой Отечественной»

Губернатор Архангельской области поздравил северян с Днём Победы.В поздравлении сказано:«Уважаемые жители Архангельской области! Наши дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, люди, чьё детство пришлось на тяжелейшие военные и послевоенные годы! Поздравляю вас с величайшим праздником в истории России — Днём Победы!Память о наших героических предках, победителях Великой Отечественной войны, мы, сегодняшнее поколение защитников Отечества, храним на протяжении всей жизни.

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