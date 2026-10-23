Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил поэтапно распространить московский опыт использования приложения «Амина» на другие регионы страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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