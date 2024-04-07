Ради них МОК менял правила. Кто из наших попадет на Олимпиаду, но под другим флагом?

Женя Гребенников, Ольга Забелинская, Анастасия Кирпичникова. Фото Global Look Press, Соцсети Перечисляем самых заметных людей, имеющих или имевших отношение к России, которые поедут в Париж под другими флагами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии