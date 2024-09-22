24 августа 2007 года последний известный карпатский мольфар - Михайло Нечай - сделал своё легендарное пророчество о судьбе Украины.
"В Европе случится такой бой, что испугаются все". Пророчество карпатского мольфара Нечая
Комментарии
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Valeriy ValMarine
Русины — группа восточнославянского населения. Они компактно проживают на западе Украины (Закарпатье), востоке Словакии (Пряшевская Русь), в юго-восточной Польше (Лемковщина), на северо-востоке Венгрии, северо-западе Румынии, а также в сербской Воеводине и хорватской Славонии.
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1 час.
A
Alla
Понятно одно - все эти кровавые страсти и перипетии займут не один десяток лет... Потом , возможно , всё и наладится, «жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе»...
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43 мин.
Нина Попова
В Закарпатье всего пару деревень венгерских. Там русины живут.
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27 мин.
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