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"В Европе случится такой бой, что испугаются все". Пророчество карпатского мольфара Нечая

"В Европе случится такой бой, что испугаются все". Пророчество карпатского мольфара Нечая

24 августа 2007 года последний известный карпатский мольфар - Михайло Нечай - сделал своё легендарное пророчество о судьбе Украины.

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Комментарии
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Valeriy ValMarine
Русины — группа восточнославянского населения. Они компактно проживают на западе Украины (Закарпатье), востоке Словакии (Пряшевская Русь), в юго-восточной Польше (Лемковщина), на северо-востоке Венгрии, северо-западе Румынии, а также в сербской Воеводине и хорватской Славонии.
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A
Alla
Понятно одно - все эти кровавые  страсти и перипетии займут не один десяток лет... Потом , возможно , всё и наладится,  «жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе»...
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Нина Попова
В Закарпатье всего пару деревень венгерских. Там русины живут.
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