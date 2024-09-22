"В Европе случится такой бой, что испугаются все". Пророчество карпатского мольфара Нечая

Русины — группа восточнославянского населения. Они компактно проживают на западе Украины (Закарпатье), востоке Словакии (Пряшевская Русь), в юго-восточной Польше (Лемковщина), на северо-востоке Венгрии, северо-западе Румынии, а также в сербской Воеводине и хорватской Славонии.

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Alla

Понятно одно - все эти кровавые страсти и перипетии займут не один десяток лет... Потом , возможно , всё и наладится, «жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе»...