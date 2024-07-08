Королевское варенье с добавлением вишневых листьев: ингредиент необычный, но по другому вы делать не захотите

Ароматное варенье из вишнёвых листьев и смородины станет настоящим сокровищем на вашей кухне. Листья вишни придают варенью удивительный аромат, который прекрасно сочетается с кисло-сладким вкусом смородины.
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