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Актер Данила Козловский высказался об удалении себя из титров фильма «Летучий корабль»

Актер Данила Козловский высказался об удалении себя из титров фильма «Летучий корабль»

Актера Данилу Козловского удалили из титров фильма «Летучий корабль» Актер Данила Козловский пошутил по поводу удаления своего имени из титров фильма «Летучий корабль», но поблагодарил Минкультуры за то, что картина все еще в прокате.

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