«На пределе»: На Украине задумались о переговорах после новых ударов России

На фоне царящих в украинском обществе негативных настроений последние удары ВС России по энергетической инфраструктуре, грозящие стране катастрофой во время зимы, могут стать «последней каплей» и заставить украинцев требовать от властей прекращения конфликта.
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