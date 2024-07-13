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Вытащили немощного старика, полуживого, скорее всего накачанного амфетаминами для придания бодрости и жизнеподобия этому мумифицированному реликту, прислонили его к трибуне и дали микрофон...Чтоб проорался...И он проорался...И как...

Вытащили немощного старика, полуживого, скорее всего накачанного амфетаминами для придания бодрости и жизнеподобия этому мумифицированному реликту, прислонили его к трибуне и дали микрофон...Чтоб проорался...И он проорался...И как...

"НАТО стронг, Раша бэд. ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Ну какое же убожество, какое падение. И я даже не о моральном падении - тут уже давно всё так упало, что пробило все днища, включая самое глубокое - я о падении качественном.

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Комментарии
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михаил некрасов
Плследние ДЫХАНИЕ ЭТИ УБЛЮДКИ ТЕРРОРИСТЫ У ВСЕХ НА ВИДУ И ЭТО РАСКРЫЛ ДЕЛО ЗЕЛО.  И ОН ТАКОЙЖЕ ЖИВОДЕР..ИЩУТ ПОСЛЕДНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОБРАТЬ НОВЫЕ СИЛЫ ЧТОБ ОБРУЩИТЬ НА РОССИИ.. И ПО НЕВОЛЕ ПОХОЖЕ США ЧУЖИМИ РУКАМИ ВОИНОВ РОССИИ УНИЧТОЖАЮТ ИХ ПОСЛЕДНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВИТЬ МИРОМ .
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4 час.
НП
Наталья Павлова
Ну да, совсем ни разу не запнулся, когда назвал Украину ураном, когда поведал всему НАТО, что спал с женой Столтенберга, и наконец, когда президентом Украины назначил Путина.
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1 час.

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