Вытащили немощного старика, полуживого, скорее всего накачанного амфетаминами для придания бодрости и жизнеподобия этому мумифицированному реликту, прислонили его к трибуне и дали микрофон...Чтоб проорался...И он проорался...И как...

"НАТО стронг, Раша бэд. ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Ну какое же убожество, какое падение. И я даже не о моральном падении - тут уже давно всё так упало, что пробило все днища, включая самое глубокое - я о падении качественном.
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