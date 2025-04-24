Депутат Чернышов предложил ввести новый вид страховки для автомобиля

В Госдуме предложили ввести новый вид страхования автомобиля. Предполагается введение страховки для «трезвых водителей», чтобы они имели право садить за руль любой машины, вне зависимости от полиса его владельца.
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