Как переобувается "самая большая партия": Гартунг показал на конкретных примерах

Татьяна Романова

"Так замотивируйте меня, чтобы я продавал нефть на НПЗ в России, а не на экспорт гнал!" Они там совсем рехнулись, что ли? Вы мотивируете россиян на то, чтобы вас, сук, закатали в асфальт, предварительно утопив в НАШЕЙ нефти. Почему ни одну тварь не посадили? Да за одни только такие слова им полагается расстрел через повешенье!