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Царьград

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Как переобувается "самая большая партия": Гартунг показал на конкретных примерах

Как переобувается "самая большая партия": Гартунг показал на конкретных примерах

Депутат Госдумы Валерий Гартунг считает, что ситуация, которая сложилась в российской экономике, весьма выгодна для спекулятивных операций, но лишает возможностей всякого развития наши производства.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
ну что вы хотите?! глава правительства еврей, а Силуанов и Набиуллина - враги России
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4 д.
Татьяна Романова
&quot;Так замотивируйте меня, чтобы я продавал нефть на НПЗ в России, а не на экспорт гнал!&quot; Они там совсем рехнулись, что ли? Вы мотивируете россиян на то, чтобы вас, сук, закатали в асфальт, предварительно утопив в НАШЕЙ нефти. Почему ни одну тварь не посадили? Да за одни только такие слова им полагается расстрел через повешенье!
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4 д.
ВБ
Вадим Белов
&quot;Ворон ворону глаз не выклюнет&quot;!
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4 д.

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