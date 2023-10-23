Депутат Госдумы Валерий Гартунг считает, что ситуация, которая сложилась в российской экономике, весьма выгодна для спекулятивных операций, но лишает возможностей всякого развития наши производства.
Как переобувается "самая большая партия": Гартунг показал на конкретных примерах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
ну что вы хотите?! глава правительства еврей, а Силуанов и Набиуллина - враги России
Ответить
4 д.
Татьяна Романова
"Так замотивируйте меня, чтобы я продавал нефть на НПЗ в России, а не на экспорт гнал!" Они там совсем рехнулись, что ли? Вы мотивируете россиян на то, чтобы вас, сук, закатали в асфальт, предварительно утопив в НАШЕЙ нефти. Почему ни одну тварь не посадили? Да за одни только такие слова им полагается расстрел через повешенье!
Ответить
4 д.
ВБ
Вадим Белов
"Ворон ворону глаз не выклюнет"!
Ответить
4 д.
Свежие комментарии