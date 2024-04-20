Адвокат Блиновской сообщила о ходатайстве СК о продлении ареста

РИА Новости/Григорий Сысоев Заседание по вопросу продления меры пресечения Елене Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты более 900 млн рублей налогов, пройдет в Мосгорсуде 22 апреля, сообщила адвокат блогера Наталия Сальникова.
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