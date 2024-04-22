В Славянском районе Кубани иномарка насмерть сбила 44-летнюю женщину

В Славянском районе Кубани иномарка насмерть сбила 44-летнюю женщинуМинувшей ночью, около 23 часов 05 минут, трагедия произошла в Славянском районе, на автодороге Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк .
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