Певица Слава с программой "Ты услышишь меня". Amic.ru дарит билеты на концерт в Барнауле

Многократная обладательница различных музыкальных премий исполнит полюбившиеся хиты и новые песни 4 марта 2025 года в ДК "Мотор" выступит певица Слава (Анастасия Сланевская) – автор и исполнительница песен, лауреат нескольких музыкальных премий.
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