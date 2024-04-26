Шойгу: Россия никогда не угрожала и не собиралась воевать с НАТО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что Россия не планирует атаковать страны НАТО и в настоящее время проводит военную операцию исключительно для защиты своих граждан.