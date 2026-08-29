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Йонас Валанчюнас готовится к сезону с «Жальгирисом», 20+9 в первой контрольной игре с «Ригас Зелли»

« Жальгирис » провел первую товарищескую игру в рамках подготовки к сезону-2026/27. Команда победила «Ригас Зелли» – нового участника Еврокубка (97:85).

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